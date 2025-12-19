Raadsfracties in actie voor en met asielzoekers in aanloop naar Kerst

Foto's: Paratij voor de Dieren en ChristenUnie Groningen

De raadsfracties van de Partij voor de Dieren en de ChristenUnie willen, in de aanloop naar Kerst, nieuwkomers betrekken bij de viering van de feestdagen. De Partij voor de Dieren gaat AZC-locaties versieren met liefdevolle kerstboodschappen, terwijl de ChristenUnie samen met studenten en asielzoekers een gezamenlijk kerstdiner organiseerde.

Vrijwilligers van de Groningse afdelingen van de Partij voor de Dieren gingen de afgelopen dagen meermaals de straat op om voorbijgangers te vragen een lieve boodschap te schrijven voor bewoners van azc’s in de stad. De actie leverde in korte tijd 175 kerstballen op, voorzien van persoonlijke en liefdevolle teksten. Van de ballen worden kerstslingers gemaakt. Die worden komende dinsdag opgehangen bij de poorten van twee azc-locaties in de gemeente.

“Naast traditionele kerstwensen bleek het woord ‘welkom’, in veel verschillende talen, het meest geschreven woord”, vertelt vrijwilliger Elvira Krudde. “Daarmee laten Groningers zien dat Groningen een stad is van medemenselijkheid en gastvrijheid. We merken dat het publieke debat vaak wordt gedomineerd door angst en negativiteit tegenover nieuwkomers. Uit de gesprekken die we op straat met mensen hadden, bleek juist dat warmte en solidariteit de boventoon voerden. We hopen dat de bewoners die in de azc’s van de stad wonen, zich hierin gesteund voelen.”

Ook de ChristenUnie in de gemeente Groningen zette zich deze week in voor ontmoeting met asielzoekers. De partij organiseerde woensdagavond, samen met studentenvereniging de Navigators, een kerstdiner. Fractieleden, studenten en asielzoekers gingen samen aan tafel. Tijdens het diner werd gegeten, gepraat en geluisterd naar elkaars verhalen.

“De ChristenUnie kijkt met dankbaarheid terug op een geslaagde avond”, schrijft de fractie over het diner. “Juist in de aanloop naar Kerst is het belangrijk om tijd te nemen voor elkaar en oog te hebben voor de mens achter het verhaal. Avonden als deze laten zien hoe ontmoeting kan bijdragen aan verbinding en begrip.”