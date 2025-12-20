Raadhuisplein Haren opnieuw ingericht met schaatsbanen: “Mensen vinden het tof dat we dit doen”

De eerste competities op de curlingbaan. Foto: Jochem de Josselin de Jong

Het Raadhuisplein in Haren staat weer volledig in het teken van winterse gezelligheid. Van 15 tot en met 28 december is het plein omgedoopt tot het Schaatshuisplein, waar bezoekers kunnen schaatsen en curlen in een sfeervolle, overdekte omgeving.

Het initiatief voor de tijdelijke ijsvoorziening komt opnieuw van sportschool The Gym in Haren. De eerste editie van vorig jaar trok meer dan 1.500 bezoekers.

Jochem de Josselin de Jong van The Gym in Haren kwam met het idee: “We zitten met onze sportschool en kantine aan het plein. Ik vind het plein in de wintermaanden er droevig bij liggen. Het is een donkere bastenen plaat met weinig licht. Ik dacht van hé, dit moeten we even anders gaan doen.”

Uitgebreider concept

Hij heeft het concept dit jaar iets verder uitgebreid. Naast de schaatsbaan zijn er twee curlingbanen aangelegd waar afgelopen week een curlingcompetitie werd georganiseerd. “Mensen vinden het tof dat we dit oppakken. En dat maakt het ook heel leuk om te doen. Vorig jaar hadden we wel net quitte gespeeld. Dit jaar hebben iets meer sponsoring gekregen. We hebben er in ieder geval lol in en daar gaat het om.”

Volgens De Josselin de Jong ging er veel voorbereiding in de opbouw zitten. “Eerst heeft de tentenbouwer een egale houten vloer over het plein aangelegd. Afgelopen zaterdag kwam de tent erop en zondag zijn de kunststof platen gelegd waarop geschaatst kan worden.” Het gaat om een duurzame, kunststoffen schaatsvloer. “Dit is geen echt ijs, maar het is een goedkopere en energiezuinigere oplossing.”

Het opzetten en het runnen van de baan kost wel veel tijd. “Er zit veel energie in en we werken met veel vrijwilligers. Een bedankje aan hen is zeker op zijn plaats,” benadrukt De Josselin de Jong.

Vrij schaatsen

De komende dagen is er voor iedereen vrij schaatsen. De curlingbaan is ook te huur voor groepen. “Je kan de baan huren voor tien man huren, voor een uur. Ideaal voor een familieactiviteit tijdens kerst.”

De ijsbaan is tot en met zondag 28 december geopend op doordeweekse dagen van 17.00 tot 21.00 uur, en in het weekend en tijdens de kerstvakantie van 13.00 tot 21.00 uur. Tijdens de Kerstdagen gelden aangepaste openingstijden: van 13.00 tot 16.00 uur.