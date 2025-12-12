PVV wil opheldering over aandeel statushouders onder starters sociale woningmarkt

Foto Andor Heij

De PVV-fractie in de gemeenteraad wil van het gemeentebestuur weten hoeveel Groningse sociale huurwoningen aan statushouders is toegewezen, in verhouding tot het aantal ‘starters’ op de sociale woningmarkt.

Dat doet de partij, omdat cijfers van het CBS laten zien dat twee jaar terug ongeveer één op de vijf voor starters beschikbare sociale huurwoningen aan statushouders werd gegeven. De PVV wil weten of dat ook in Groningen zo is en vraagt om gedetailleerde cijfers, omdat het college eerder naar andere cijfers verwees in de beantwoording van vragen van de PVV. Het CBS bracht namelijk ook cijfers naar buiten over de totale verhouding in toewijzing tussen statushouders en andere bewoners, waaruit blijkt dat zo’n acht procent naar statushouders ging. Daarbij werd de totale toewijzing genomen, ook van ‘verhuizers’ tussen sociale huurwoningen.

Volgens de PVV geeft de ‘nieuwe’ CBS-methode een eerlijker beeld van de kansen voor jonge woningzoekenden. De cijfers die daaruit voortvloeien, schetsen volgens fractievoorzitter Kelly Blauw een zorgwekkend beeld: “Deze cijfers roepen serieuze vragen op over de werkelijke situatie in Groningen. Starters wachten hier al jaren op een betaalbare woning. Als een substantieel deel van de beschikbare woningen naar statushouders gaat, moet de gemeente daar volledig transparant over zijn richting Groningers. Starters hebben het recht om te weten waar zij staan op de woningmarkt.”