PvdA en ChristenUnie bezorgd na faillissement ‘dovenfabriek’ De Verbinding: ‘Alles in het werk stellen om deze mensen te helpen’

De Verbinding (foto: Denise Overkleeft)

De PvdA en ChristenUnie in Groningen maken zich zorgen na het faillissement van sociale timmerfabriek De Verbinding. De fabriek, waar veel dove en slechthorende mensen werkten, ging twee weken geleden op de fles. De partijen vragen het college welke steun de medewerkers krijgen en hoe de gemeente sociale ondernemingen beter kan beschermen.

Het bedrijf maakte prefab-bouwdelen, zoals kozijnen, dakkapellen en houtskeletbouwelementen. Van de ongeveer 36 medewerkers waren er twintig doof. De fabriek begon in 2007 in Groningen, mede vanwege de nabijheid van het doveninstituut Guyot (Kentalis). De Verbinding vroeg half november uitstel van betaling aan. Twee weken geleden sprak de rechtbank het faillissement uit, zowel voor de hoofdvestiging in Stad als de dochterbedrijven in Leeuwarden en Rotterdam.

De PvdA en de ChristenUnie benadrukken dat het verlies van De Verbinding verder gaat dan alleen het verdwijnen van het bedrijf: “Met het verdwijnen van De Verbinding verliezen we niet zomaar een bedrijf, maar een werkplek waar mensen echt gezien en gewaardeerd werden. We willen dat de gemeente alles in het werk stelt om deze mensen te helpen en om te voorkomen dat zulke sociale ondernemingen in stilte omvallen.”

De partijen willen daarom inzicht in welke sociale bedrijven in de regio kwetsbaar zijn en onderzoek naar hoe voorkomen kan worden dat sociale ondernemingen met een belangrijke maatschappelijke functie onverwacht omvallen.