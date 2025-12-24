Provincie strooide gladde Groningse wegen pas later in de ochtend na meerdere ongelukken

Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft in de nacht van dinsdag op woensdag niet gestrooid. Dat gebeude pas later op de ochtend. Toen waren er door de gladheid al meerdere ongelukken gebeurd in de provincie.

Door de gladheid ontstonden in de nacht en ochtend meerdere ongelukken en slippartijen. Daarbij viel ook een dodelijk slachtoffer bij Alteveer.

Volgens de provincie gaven de weersverwachtingen van dinsdagavond geen aanleiding om te strooien. Maar de ochtend bleek het wegdek op veel plekken glad. De buitendienst is vervolgens wel meteen begonnen met strooien op de provinciale wegen, vertelt een woordvoerder van de provincie aan het Dagblad van het Noorden.

De provincie zegt dat er zou zijn gestrooid als de gladheid vooraf was voorzien. De onverwachte gladheid ontstond volgens de provincie door condensatie op het wegdek. Vocht uit de lucht sloeg neer op een koud wegoppervlak en bevroor. Dit soort gladheid komt vooral voor tijdens heldere nachten, waarbij het wegdek sneller afkoelt dan de lucht.