Provincie legt baggerwerk Reitdiep helemaal stil na uitspraak rechter over slibstort Lauwersmeer

Foto via Provincie Groningen

De baggerwerkzaamheden aan het Reitdiep komen dit jaar niet af. De provincie moest het werk in juli al stilleggen. Woensdag werd slibstort in het Lauwersmeer ook officieel stopgezet door de rechter, in afwachting van een bezwaar bij minister Tieman van Infrastructuur en Waterstaat. Door de beslissing is er voorlopig geen plek om het vrijgekomen slib uit het Reitdiep te kunnen storten.

Rijkswaterstaat gaf de provincie een vergunning om het slib uit het Reitdiep, de waterweg tussen de Noorderhaven en het Lauwersmeer, te storten in speciale putten in het Lauwersmeer. De provincie begon in april al met de werkzaamheden. Maar dat stuitte op veel verzet. Naast natuurorganisaties keken ook de Friese Provinciale Staten, de Tweede Kamer, de Waddenvereniging en Sportvisserij Nederland met scheve ogen naar de baggerstort, omdat ze vinden dat Rijkswaterstaat onvoldoende onderzoek heeft gedaan naar de gevolgen voor de waterkwaliteit.

De Stichting Mobilisation for the Environment en de Groningse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Natuurhistorische Vereniging tekenden daarom bezwaar aan bij de minister en stapten naar de rechter. Die legde de baggerstort woensdagmiddag stil, totdat er een uitspraak is vanuit het ministerie. De rechter stelde dat er eerst aanvullend onderzoek nodig is, voordat verdere storting kan plaatsvinden. De voorzieningenrechter oordeelde dat niet kan worden uitgesloten dat het storten van baggerslib leidt tot een (tijdelijke) achteruitgang van de ecologische en waterkwaliteit.

De slibstort lag al sinds 16 juli stil, maar mag nu officieel niet meer worden gebruikt totdat er nieuw onderzoek is gedaan voor de vergunning. Oorspronkelijk zouden de baggerwerkzaamheden eind 2025 klaar zijn, maar dat volgens de provincie nu niet lukken. Volgens de provincie is er op dit moment geen goed alternatief voor het afvoeren van het slib.