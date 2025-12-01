Provincie Groningen vanaf nu ook bereikbaar voor inwoners met gehoor- of spraakproblemen dankzij tolkenservice

Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen is vanaf nu ook goed telefonisch bereikbaar voor mensen die doof, slechthorend zijn of een spraakbeperking hebben. Inwoners kunnen voortaan gebruikmaken van een tolkenservice.

Inwoners kunnen voortaan gebruikmaken van Teletolk. Wie via dit systeem belt, krijgt een tolk die Nederlandse Gebarentaal of geschreven tekst kan omzetten naar spraak en andersom.

Op de contactpagina van de provincie staat vanaf nu een knop, waarmee inwoners direct het belportaal van Teletolk kunnen openen. Ze kunnen daarna kiezen of ze gebarentaal of in tekst willen communiceren. Daarna wordt de beller automatisch verbonden met de provincie.

De provincie benadrukt dat mensen veilig persoonlijke en vertrouwelijke informatie kunnen delen. De tolk vertaalt alleen en mag niets toevoegen aan het gesprek. Alle tolken hebben een strikte zwijgplicht en mogen geen gegevens doorgeven. Voor gebruikers zijn er geen extra koste verbonden aan de dienst.