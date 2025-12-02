ProRail gaat scheurtjes in dwarsliggers onder spoor tussen Stad en Sauwerd begin volgende week herstellen

Foto: Rob Dammers - Didam Arriva 348 extra trein 36914, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=137750918

Treinreizigers in Groningen moeten volgende week rekening houden met overlast op het spoor. Op volgende week dinsdag en woensdag rijden er geen treinen tussen station Groningen-Noord en Delfzijl/Eemshaven. ProRail gaat dan de beschadigde betonnen dwarsliggers bij Sauwerd herstellen. Arriva zet bussen in. Reizigers moeten daardoor rekening houden met langere reistijd.

Het spoor tussen Groningen-Noord en Sauwerd moet, over een stuk van ongeveer vierhonderd meter, volledig worden verwijderd en opnieuw opgebouwd. De scheurtjes werden twee weken geleden ontdekt tijdens een controle. Sindsdien is één van de twee sporen niet bruikbaar. Dat zorgde de afgelopen weken onder meer voor uitval van twee spitsritten en vertraging.

Vanwege de werkzaamheden valt het treinverkeer op beide trajecten twee dagen lang volledig stil. Arriva zet treinvervangende bussen in vanaf station Groningen, die langs alle tussenliggende stations rijden.

De herstelwerkzaamheden vallen deels samen met geplande werkzaamheden tussen Usquert en Eemshaven. Van zaterdag 6 december tot maandag 15 december werkt aannemer Dura Vermeer daar dag en nacht aan het spoor, verschillende overwegen en het perron van station Uithuizermeeden. Hierdoor rijden er op dat traject de hele periode geen treinen en worden ook hier bussen ingezet. In Usquert, Uithuizen en Uithuizermeeden zijn bovendien meerdere overwegen tijdelijk deels of helemaal afgesloten.