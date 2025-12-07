Proef met kabelgoottegels begonnen: “Maakt het mogelijk om je elektrische auto thuis op te laden”

Foto: Pixabay

In de gemeente is afgelopen week de proef begonnen met kabelgoottegels. Met deze speciale stoeptegels is het mogelijk om je elektrische auto thuis op te laden, ook als je geen eigen oprit hebt.

“De kabel loopt netjes in de goot, zodat het trottoir vrij blijft”, vertelt de gemeente. “We testen twee jaar lang of dit veilig, praktisch en gebruiksvriendelijk is. Het doel is om inwoners zonder oprit de mogelijkheid te geven om thuis hun elektrische voertuig op te kunnen laden.” De afgelopen periode konden geïnteresseerden zich aanmelden om mee te werken aan de proef die een looptijd heeft van twee jaar. “Na afloop volgt er een evaluatie en beslissen we of de kabelgoottegels in de toekomst structureel ingezet kunnen worden.”

Student & Stad

De proef is geïnitieerd door de fractie van Student & Stad. Raadslid Olivier van Schagen van deze partij liet vorig jaar weten: “Wij denken dat dit een win-win-win-situatie is”, vertelt hij. “Op het gebied van duurzaamheid is dit een hele mooie stap. Je stimuleert het gebruik van elektrische voertuigen en je ontlast het elektriciteitsnet. Als huishoudens met zonnepanelen hun eigen stroom gaan gebruiken voor hun voertuig, dan is dat een hele mooie combinatie met het oog op de netcongestie. In diverse gemeenten wordt dit al toegestaan.”

Wethouder Philip Broeksma (GroenLinks) van Energietransitie was echter niet direct enthousiast: “Je hebt het over de rol van de stoep. Daar komt een kabel te liggen waar mensen over kunnen struikelen. Ook kunnen kabels met blootliggende stekkers gevaarlijk zijn. Daarnaast bestaat er het risico dat bewoners parkeerplaatsen gaan claimen, en dat is niet de bedoeling.” De reactie van de wethouder verbaasde destijds de fractie van GroenLinks. Fractievoorzitter Femke Folkerts: “Ik ben verbaasd dat de wethouder dit zo makkelijk afwimpelt. Mijn fractie ziet zeker bezwaren, maar we zien ook voordelen. Het stroomnet is op dit moment overbelast. Als je elektrische auto’s op kunt laden met je eigen stroom, dan is dat een mooie stap die je kunt maken.” Broeksma reageerde: “De nadelen zijn er. Mocht het de komende periode drukker worden met fors meer verzoeken om laadpalen te plaatsen, dan kunnen we dit besluit heroverwegen. Maar dat doen we nu niet.”

Wenselijkheid

Toch besloot de gemeenteraad anders. Student & Stad diende een motie in, die door 37 raadsleden werd gesteund. Alleen de SP (vier zetels) stemde tegen. Daan Brandenbarg van de SP legde indertijd uit dat het met ‘wenselijkheid’ te maken heeft: “Bij mijn fractie is er twijfel. We gaan met dit voorstel een groep bewoners tegemoet komen die de afgelopen jaren al fors geprofiteerd heeft. De elektrische auto hebben ze met subsidie aan kunnen schaffen. Dat geldt idem dito voor de zonnepanelen, waarmee ze door het opwekken van stroom ook nog eens geld toe krijgen. Daarnaast zijn we bang voor claimgedrag. Als je die kabelgoot hebt liggen, dan moet je op die plek ook je auto parkeren. Daarom vinden wij dit geen goed idee.”