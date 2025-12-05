PostcodeStraatprijs valt aan Boerhaavelaan, 25.000 euro en auto voor winnaars

Foto via PostcodeLoterij

Vier deelnemers aan de Postcode Loterij in de Boerhaavelaan in Groningen hebben donderdag ieder 25.000 euro gewonnen. Eén van de winnaars kreeg daarnaast een nieuwe auto.

Postcode Loterij-ambassadeur Gaston Starreveld verraste de winnaars thuis en overhandigde hen de bijbehorende cheques. Na de uitreiking volgde nog een extra verrassing voor één van de winnaars: buiten stond een rode BMW klaar.

Twee huishoudens plannen alvast een vakantie dankzij de prijs. Eén van de andere winnaars wil een nieuwe computer en een naaimachine aanschaffen met het gewonnen prijzengeld.