Politiek vraagt opheldering over Zuiderflat na klachten bewoners over misleiding bij renovatie

Foto: Joris van Tweel

De fracties van Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden eisen opheldering van het college over de gang van zaken rondom de renovatie van de Zuiderflat in De Wijert. Bewoners hebben ruim een jaar lang hinder van lawaai en stof ervaren, ondanks dat de werkzaamheden hen gepresenteerd werden als simpele aanpassingen.

Aanleiding voor de politieke vragen is de recente berichtgeving in het Dagblad van het Noorden, waaruit bleek dat een groep van zo’n zestig bewoners nu huurcompensatie en schadevergoeding eist. De Zuiderflat is het afgelopen jaar grondig vernieuwd om de woontoren toekomstbestendig te maken. Het doel was om comfortabele, energiezuinige appartementen te creëren en bewoners, met of zonder zorgvraag, langer in de flat te laten wonen, compleet met voorzieningen zoals een wijkrestaurant.

‘Repeterend patroon’

“Naar aanleiding van berichtgevingen in de media en een ingezonden brief stellen wij nu schriftelijke vragen”, vertelt Yaneth Menger van Stadspartij 100% voor Groningen. Zij noemt de situatie zorgelijk. “Wat mijn partij met name zorgelijk vindt, is het repeterend patroon dat wij ontwaren: dat inwoners consistent niet of maar half geïnformeerd worden, onvolledig of onjuist.”

Menger stelt dat er sprake is van misleiding: “Als het klopt, en ons vermoeden is dat dit zo is, dan hebben bewoners van de flat onder valse voorwendselen ingestemd met renovatie terwijl hun was voorgehouden dat het om het verrichten van aanpassingen ging.”

De politieke zorgen zijn extra groot vanwege de doelgroep van de flat: oudere bewoners. “Wat mijn partij extra steekt is dat je het over mensen op leeftijd hebt. Die dertien maanden lang in de ellende en overlast hebben gezeten”, aldus Menger. “Bij dit onderwerp ging het ook helemaal niet om de bewoners, maar om het geld. Dit was geld gestuurd. Daarvan vinden wij dat dit moet stoppen.”

Dubbelrol

De bewoners hebben inmiddels een klacht ingediend bij de Klachtencommissie en diverse instanties, waaronder de gemeente en de gemeenteraad, benaderd om de werkwijze van de betrokken partijen te laten controleren.

Menger benadrukt de opvallende rol van de gemeente in dit project: “De gemeente presenteert zich altijd als onafhankelijk toezichthouder. Maar bij dit project had men drie verschillende rollen: namelijk partner in meerdanwonengroningen.nl, aanjager van dit project én financieel belanghebbende.”

De fractie hoopt dat het college aangeeft dat ze open staan om het ontstane wantrouwen te herstellen door in gesprek te gaan en excuses aan te bieden. “Wij hopen dat de gemeente lessen gaat trekken voor in de toekomst dat zoiets nooit weer gebeurt,” besluit Menger.

Stadspartij 100% voor Groningen en Partij voor het Noorden hebben de schriftelijke vragen inmiddels ingediend. De antwoorden van het college worden binnen enkele weken verwacht.