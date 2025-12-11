Politiecontroles bij binnenvaartschepen Eemskanaal

Foto: Martin Nuver, 112groningen

De Landelijke Eenheid van de politie voert deze week controles uit op het Eemskanaal in en bij de stad. Dat meldt 112groningen.

De eenheid doet dat met het grote schip P45 en twee RIB’s; dat zijn stevige opblaasbare boten. Tijdens de controles wordt gekeken naar de vereiste papieren en andere documenten die een schipper bij zich moet hebben.

De politie vaart langszij bij binnenvaartschepen, gaat aan boord en praat vervolgens de kapitein. In de buurt ligt ook een zogenoemde dekboot stand-by voor het geval er tijdens zo’n controle onverwacht assistentie nodig is. Het is niet bekend of er al bijzonderheden zijn aangetroffen.