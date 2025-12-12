Politie zoekt slachtoffer en getuigen van mishandeling en vernieling in Haren

Foto: 112 Groningen

De politie zoekt een mogelijk slachtoffer (aangever) en getuigen van een mishandeling en een vernieling in de omgeving van de Hemmenlaan in Haren.

Het incident gebeurde afgelopen donderdagmiddag rond 13.15 uur. Volgens de politie zijn mogelijke verdachten al bij de politie in beeld.

De politie wil graag weten wie iets heeft gezien of gehoord. Ook camerabeelden waarop verdachte personen of voertuigen te zien zijn, wil de politie graag hebben. Bellen met de politie kan via 0800-8844. Je kunt ook informatie anoniem doorgeven via 0800-7000. Vermeld bij je tip het registratienummer 2025334262.