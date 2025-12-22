Politie zoekt getuigen van beroving maaltijdbezorger in De Hoogte

Foto via Politie.nl

De politie roept maandagmiddag de hulp in van het publiek bij de zoektocht naar de verdachte van een straatroof, die vrijdagavond plaatsvond in De Hoogte.

Volgens het basisteam Groningen-Noord van de politie vond de straatroof rond 19.30 uur plaats. Een maaltijdbezorger van Thuisbezorgd was het slachtoffer van de straafroof.

Mensen die meer weten of de straatroof en nog niet met de politie hebben gesproken, kunnen contact opnemen via telefoonnummer 0900-8844. Ook camerabeelden zijn welkom. Anoniem tippen kan ook via 0800-7000. Houd daarbij zaaknummer 2025343388 bij de hand.