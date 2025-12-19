Politie waarschuwt inwoners zuidelijke stadswijken en dorpen na reeks woninginbraken

Foto: S_Salow via Pixabay

Inwoners van de zuidelijke stadswijken en de dorpen ten zuiden van de stad Groningen doen er goed aan deuren en ramen de komende tijd altijd gesloten te houden en verlichting aan te laten.

De politie waarschuwt inwoners voor inbrekers, die het de laatste tijd vaak gemunt hebben op woningen in het gebied. Volgens de dienst vond er de afgelopen periode een flinke reeks woninginbraken plaats in dorpen ten zuiden en zuidwesten van Stad. Maar ook Groningen-Zuid lijkt een duidelijk doelwit van de plegers achter de inbraakgolf.

De politie roept daarom op tot alertheid bij inwoners van Groningen, met name in de zuidelijke woonwijken en in de dorpen tussen Stad en Drenthe. Dat betekent altijd deuren en ramen op slot bij vertrek, ook van schuren en bergingen, ook bij een kleine boodschap buiten de deur. Laat ’s altijd verlichting aan in het donker en laat geen post en waardevolle spullen in het zicht liggen. Ook beveelt de politie (buiten)verlichting op timers en deurbelcamera’s aan om inbrekers af te schrikken.