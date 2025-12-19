Politie publiceert foto’s en filmpjes van verdachte brandstichting aan Rode Weeshuisstraat

Foto: 112 Groningen

De politie heeft vrijdagmiddag beelden naar buiten gebracht van de verdachte, die donderdagavond brand heeft gesticht in een container bij het Mercado-complex, op de kruising van de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat.

De brand werd rond 02:40 uur gesticht, waarna de politie en de brandweer werden gealarmeerd. Niemand raakte gewond, wel was er sprake van schade aan de container en het pand.

Op beelden is te zien dat de verdachte doelbewust vanuit de Stalstraat naar de container loopt, op de hoek met de Rode Weeshuisstraat. Hij is daar iets langer dan een minuut bezig en vervolgens zijn er in de container vlammen te zien. Het vuur laait op, terwijl de man dan al is weggelopen in de richting van de Oude Ebbingestraat.

Weet jij wie deze man is die op donderdag 18 december rond 02:40 uur brand heeft gesticht in een container op de kruising van de Rode Weeshuisstraat en de Stalstraat in Groningen? Neem dan zo spoedig contact op met de politie via 0800-6070. Info: https://t.co/f7zrg1F93y pic.twitter.com/6MVchTrX4w — Politie Groningen (@POL_Groningen) December 19, 2025

Onderzoek naar toedracht, ook na eerdere containerbranden in binnenstad

De politie is begonnen met een onderzoek naar de brandstichting. De afgelopen weken zijn er nog twee vuil- danwel containerbranden zijn geweest in het centrum van de stad. Bij een wooncomplex aan de Vismarkt ontstond vorige week (in de nacht van donderdag op vrijdag) ook brand in een container in een steeg bij de Vismarkt. Anderhalve week daarvoor gebeurde dat ook al op dezelfde plek.

Hoewel de politie niet stelt dat er een link is tussen de branden aan de Vismarkt en de Rode Weeshuisstraat, benadrukt de dienst bezorgd te zijn over de incidenten: “De gevaarsetting in het dichtbebouwde centrum is extra groot. Ook zorgen zulke incidenten voor een flinke impact op het veiligheidsgevoel van omwonenden.”

Tips doorgeven

Wie weet wie verdachte van de brandstichting in de Rode Weeshuisstraat is, of andere tips heeft rond het onderzoek naar de branden, kan contact opnemen met de politie op 0800-6070. Anoniem tips delen kan ook via 0800-7000. “Wees ook alert op verdachte personen, die zich vreemd gedragen op opvallende en afgelegen plekken”, besluit de politie. “Bel ook dan de politie op 0900-8844 of via 112 bij een acute situatie.”