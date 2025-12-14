Podium Zuid ontvangt zondag Groove Check: “De zaal kleden we extra mooi aan”

Foto: SterrebosLive/PodiumZuid

Tijdens de derde editie van Podium Zuid van dit seizoen is zondag 14 december de band Groove Check te gast. Volgens de organisatie belooft het een feestelijke middag te worden.

“Het gaat swingen worden|, vertelt de organisatie. “Groove Check is een zeskoppige band uit Groningen en omgeving. De band speelt een breed repertoire aan covers van de sixties tot nu. En deze nummers hebben één ding gemeen: een vette groove. Stilzitten is er niet bij. De band is al jaren bij elkaar. Gitaren, keyboards en meerstemmige zang laten het publiek genieten. Omdat het om de decembereditie gaat, kleden we de zaal extra mooi aan. Ook zullen er hapjes zijn.

Podium Zuid is de equivalent van SterrebosLive. In 2018 kwam een groep bewoners uit de zuidelijke stadswijken met het idee om een winterse variant van SterrebosLive neer te zetten. De concerten zijn in de wintermaanden op elke tweede zondag van de maand en worden gehouden in de grote zaal van BSV De Helpen aan de Groenesteinlaan, waar ruimte is voor ongeveer 120 personen. Podium Zuid begint zondag om 15.00 uur.