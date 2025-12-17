Plein aan zuidzijde Hoofdstation gaat ‘Tulaplein’ heten

Impressie van de zuidzijde van het Station Groningen. Bron: Groningen Bereikbaar

Het nieuwe plein aan de zuidzijde van het Hoofdstation krijgt de naam ‘Tulaplein’. Dat heeft de gemeente woensdag bekendgemaakt.

Tula was de leider van de slavenopstand op Curaçao in 1795. Hij legde samen met tientallen andere slaven het werk neer om vrijheid te eisen. De opstand groeide uit tot de grootste in de Nederlandse Antillen. De opstand werd neergeslagen en Tula werd op gruwelijke wijze gemarteld en ter dood gebracht.

Tula wordt vandaag de dag gezien als een belangrijke vrijheidsstrijder en een icoon voor het verzet tegen de slavernij. De gemeente vindt het daarom belangrijk om een plein naar hem te vernoemen. Daarmee zegt de gemeente een serieuze eerste stap te willen zetten naar een evenwichtiger beeld van ons verleden; een beeld waarin alle inwoners zich kunnen herkennen.

Met de naam ‘Tulaplein’ wil de gemeente tegemoetkomen aan een motie van zes raadsfracties om nieuw te realiseren stadswijken, straten en pleinen te vernoemen naar verzetshelden tegen de slavernij. Het is ook een wens van de Caribische gemeenschap. Uit onderzoek van de RUG en het Groninger Museum blijkt dat de rol van het toenmalige stadsbestuur in de slavernij aanzienlijk is geweest. In de nabije toekomst wordt verder gezocht naar aanvullende locaties om ook het slavernijverleden in de Indonesische Archipel recht te doen.