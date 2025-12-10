Plannen voor fietspad tussen Paterswoldseweg en Peizerweg kent haken en ogen

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

De kosten voor de aanleg van een fietsverbinding tussen de spoortunnel bij de Paterswoldseweg en de Peizerweg worden geschat op 725 duizend euro.

De nieuwe verbinding is mogelijk omdat tabaksfabriek Niemeyer de deuren heeft gesloten. Het fietspad verbetert de bereikbaarheid en veiligheid en verlicht de druk op de bestaande fietspaden. De openbare ruimte wordt ingericht als wandelpad en groene plek en krijgt de naam ‘het Spoorpark’.

Het fietspad sluit aan op de overweg bij de Peizerweg. Die wordt momenteel als onveilig ervaren, Volgens ProRail zijn aanvullende maatregelen nodig om de veiligheid van de overgang te verbeteren.

Voor de aanleg van het fietspad moeten de beveiligingskasten van ProRail, ter hoogte van de Peizerweg, verplaatst worden. Dat brengt extra kosten en een complexe opgave met zich mee. Ook moet er een afscheiding komen tussen het fietspad en een appartementencomplex aan de Peizerweg. De bewoners van de Piet Heinstraat zijn niet blij met de plannen; ze zijn bezorgd over hun privacy, overlast en veiligheid. Komend jaar volgt meer duidelijkheid over de plannen.