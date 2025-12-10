PKC’83 en Groen Geel uit bekertoernooi geknikkerd, Be Quick door naar volgende ronde

Foto: Andor Heij

PKC’83 werd dinsdagavond verrassend na strafschoppen uit de noordelijke districtsbeker geknikkerd. Groen Geel bood goed tegenstand tegen Flevo Boys, maar redde het niet. Be Quick ging simpel door.

FC Surhuisterveen (eerste klasse) – PKC’83 (vierde divisie) 2-2

FC Surhuisterveen zorgde voor een bekerstuntje door thuis PKC ’83 na strafschoppen te verslaan. De Friezen kwamen voor rust met 1-0 voor. PKC leek die achterstand in de slotfase goed te maken door onder meer een doelpunt van Rob Schokker. De laagvlieger uit de eerste klasse H kwam toch nog langszij. In de strafschoppenserie bleek Surhuisterveen de scherpste: 4-2.

Groen Geel (derde klasse) – Flevo Boys (vierde divisie) 0-1

Groen Geel keek na vier minuten al tegen een achterstand aan tegen Flevo Boys en het leek een zware avond te worden. Maar de koploper in de derde klasse beet met name voor de pauze goed van zich af. Een stunt tegen het drie klassen hoger spelende Flevo Boys zat er echter niet in.

Be Quick 1887 (eerste klasse) – Corenos (derde klasse) 6-1

Corenos kwam op de Esserberg op voorsprong, maar daarna herstelde Be Quick de verhoudingen vlot. Robbin van Kooten scoorde drie keer. Via Patrick Helbig, Geertjan Liewes en een eigen doepunt werd het halve dozijn volgemaakt.

Er zitten nog drie Groninger clubs in het bekertoernooi, die komen later deze week in actie.

Het programma:

LAC Frisia 1883 (eerste klasse) – Velocitas 1897 (eerste klasse): Donderdag

Broekster Boys (eerste klasse) – GVAV (Tweede klasse): Zaterdag

Sneek Wit Zwart (tweede klasse) – Oranje Nassau (eerste klasse): Zaterdag