Pilot ‘Huisarts Ambulance Zorg’ van start: huisarts mee op de ambulance in Groningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Academische Huisartsenpraktijk Groningen is in samenwerking met UMCG ambulancezorg een unieke pilot gestart in de gemeente Groningen. Als onderdeel van deze proef rijdt op sommige ambulances een huisarts mee, die zal assisteren bij niet-spoedeisende 112-meldingen.

Normaalgesproken bestaat het ambulanceteam uit een ambulanceverpleegkundige en een ambulancechauffeur. Zij zijn speciaal opgeleid om iemand te helpen bij medische spoed en om zelf te beoordelen of het nodig is om iemand naar het ziekenhuis te brengen. Soms betekent dit dat iemand wordt verwezen naar de huisarts.

Minder ritten en ziekenhuisbezoeken

Het doel van de pilot is om te onderzoeken hoe huisartsen op een ambulance kunnen helpen bij niet-spoedeisende zorgvragen. Door patiënten thuis te behandelen wanneer dat mogelijk is, hopen de betrokken organisaties de druk op de Spoedeisende Hulp te verminderen. Daarnaast hoeft het ambulancevoertuig in dat geval niet gebruikt te worden voor vervoer naar het ziekenhuis, waardoor het beschikbaar blijft voor noodsituaties.