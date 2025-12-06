Petitie dorpsvereniging Garnwerd: “Pontje nodig nu Dorkwerderbrug langer gestremd is”

Foto: Sofie Dallinga

Dorpsvereniging Garnwerd is een petitie gestart nu afgelopen dagen duidelijk is geworden dat de Dorkwerderbrug langere tijd niet gebruikt kan worden door voetgangers en fietsen. De petitie heeft inmiddels al tweehonderd handtekeningen.

“Inmiddels is gebleken dat de brug bij Dorkwerd vanwege reparatie en onderhoud nog een aantal weken langer buiten gebruik zal zijn”, meldt de dorpsvereniging. “Wij vragen Rijkswaterstaat dringend om te zorgen voor een alternatief voor de vele scholieren en werkenden die te voet of per fiets dagelijks gebruikmaken van de brug. Dit zou bijvoorbeeld kunnen via een pontje. Wij hopen op zeer korte termijn op veel reacties uit Garnwerd en de omringende dorpen, zodat de petitie snel kan worden aangeboden.”

De Dorkwerderbrug werd op vrijdag 7 november aangevaren door een vrachtschip. Daarbij ontstond er forse schade. Na inspectie werd de situatie aanvankelijk veilig genoeg geacht om fietsers en voetgangers weer van de brug gebruik te laten maken. Afgelopen week werd echter bij een nieuwe inspectie duidelijk dat er schade is ontstaan aan de staalkabels van het bewegingswerk van de brug. Dit is het systeem dat de brug veilig omhoog en omlaag kan laten gaan. Daarop is de brug per direct voor al het verkeer gestremd. De verwachting is dat het herstel enkele weken gaat duren.

Het verkeer wordt omgeleid via de brug bij Aduard en via de Noordzeebrug. Fietsers en voetgangers kunnen gebruik maken van de Walfridusbrug. De dorpsvereniging van Garnwerd vindt deze omleidingsroute echter niet zonder risico. Zij wijzen erop dat de officiële omleiding voor langzaam verkeer de route met vele kilometers verlengt en bovendien gevaarlijke punten bevat, vooral voor schoolgaande jeugd. De petitie vind je op deze website.