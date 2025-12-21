Personenauto in lichterlaaie op Vondellaan in Haren

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Vondellaan in Haren is in de nacht van zaterdag op zondag een personenauto door brand verwoest. Bij de brand raakte niemand gewond.

De melding van de brand kwam rond 00.35 uur bij de hulpdiensten binnen waarna de beide tankautospuiten van de Harense brandweer naar de locatie werden gestuurd. “Toen brandweerlieden arriveerden sloegen de vlammen al uit de auto”, vertelt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl. “Het is onbekend of de vlammen ontdekt werden toen de personenauto stil stond of toen de automobilist onderweg was. De bestuurder raakte in ieder geval niet gewond.”

Brandweerlieden hebben het vuur met één straal hogedruk geblust. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt onderzoek naar gedaan. Een bergingsbedrijf heeft de personenauto weggesleept.