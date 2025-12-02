Partij voor het Noorden wil duidelijkere omleidingen bij sloop Asingastraat

Foto: Partij voor het Noorden (via gemeenteraad)

De Partij voor het Noorden wil dat de gemeente snel zorgt voor betere omleidingen bij de sloop aan de Asingastraat in Groningen. Door foutieve borden en een slecht zichtbaar wandelpad door het park ontstaat volgens de partij een onveilige situatie voor voetgangers, fietsers en automobilisten.

Sinds maandag is de Van Oldenbarneveltlaan afgesloten vanwege de sloop van de appartementen op de hoek met de Asingastraat. Daardoor moeten omwonenden omrijden en omlopen.

Volgens de fractie ontstaat er vooral ’s avonds gevaar, omdat het pad wat om het park heen loopt vooral in het donker slecht zichtbaar is. Fietsers en bromfietsers gebruiken hetzelfde smalle pad, of fietsen zelfs door het gras. Ook voor automobilisten is er vanaf de Borgwal geen duidelijke omleidingsroute aangegeven.

De Partij voor het Noorden vraagt het college daarom bij werkzaamheden voortaan duidelijkere routes aan te geven. In het geval van de Asingastraat wil de fractie dat er loopplanken of een beter pad door het park worden aangelegd. De kans dat dat nog gaat gebeuren is klein, want de afsluiting van de Van Oldenbarneveltlaan duurt nog tot en met donderdagochtend.