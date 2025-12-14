Partij voor het Noorden eist opheldering over dakloos GRID na afblazen Niemeyer-plan

Foto: Joris van Tweel

De fractie van Partij voor het Noorden vraagt het college om opheldering nu duidelijk is geworden dat grafisch museum GRID niet naar de voormalige Niemeyer-fabriek verhuist. De partij wil van de gemeente weten hoe zij tegen de waarde van het museum aankijken.

“De musea in de gemeente hebben het lastig”, vertelt Leendert van der Laan. “Maar grafisch museum GRID spant de kroon. Het museum is al drie jaar dakloos en moet het de laatste tijd doen met tijdelijke exposities en workshops op locatie. Vorig jaar gloorde er hoop toen er een plan op tafel kwam om samen met een aantal andere culturele instellingen een plek te krijgen in de oude Niemeyer-fabriek. De gemeente heeft nu echter laten weten dat er in het gebouw geen plek is voor de grote, vaste collectie van het GRID.”

Van der Laan: “De gemeente heeft andere ideeën met de fabriek, zoals het toeleggen op AI. Dat is allemaal best begrijpelijk, maar GRID is weer terug bij af en dreigt nu nog langer dakloos te blijven zonder duidelijke huisvestingsplannen. En dat is jammer. GRID heeft veel te bieden op multimediagebied, maar ook qua historie van de drukkerijwereld die Groningen eeuwenlang bloei bracht.” De partij vraagt uitleg van het college waarom GRID geen plek kan krijgen in de fabriek: “De fabriek is toch heel groot?” Ook wil het weten hoe het college tegen de waarde van het museum aankijkt. “En we willen weten hoe het college nu denkt GRID aan een nieuwe locatie te helpen, zoals ook het museum aan de A en het Groninger Museum altijd fors heeft gesteund.”

De bedoeling was dat GRID samen met Kunstpunt, Noorderlicht, Noordwoord, Het Resort en het Poëziepaleis een plek zouden krijgen in de Niemeyer-fabriek. Dagblad van het Noorden meldt zondag dat dit plan dus niet doorgaat. Het GRID laat aan de krant weten verbijsterd te zijn en dat het nieuws volledig uit de lucht is komen vallen. Eind 2022 verliet GRID het pand aan de Sint Jansstraat. Reden van de verhuizing was dat het pand verkocht was waarbij de nieuwe eigenaar op de bovenverdieping appartementen heeft gerealiseerd.

Verslaggever Sofie Dallinga maakte drie maanden geleden een reportage over het GRID: