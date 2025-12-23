Partij voor de Dieren brengt kerstboodschappen naar AZC’s in de stad

Bewoners van het asielzoekerscentrum aan de Sint Petersburgweg zijn dinsdag verrast met kerstslingers vol handgeschreven boodschappen. De actie is een initiatief van de Partij voor de Dieren Groningen, die met de slingers een warm gebaar wil maken richting bewoners van de opvanglocaties in de stad.

De actie ontstond vanuit onvrede over het negatieve debat rondom asielzoekers. “In onze appgroep zei iemand: ik word zo verdrietig van alle negatieve berichten en demonstraties bij AZC’s. Laten we een positieve actie doen”, aldus Elvira Krudde van Partij voor de Dieren.

De slingers bestaan uit papieren kerstballen die de afgelopen weken op straat zijn ingevuld door Groningers. “We zijn met blanco papieren kerstballen de stad ingegaan en hebben mensen gevraagd of ze een lieve boodschap wilden schrijven voor bewoners van het AZC”, vertelt Krudde. “Dat ging wonderwel heel snel. Veel mensen vonden het een mooi idee.” Zo kregen we boodschappen in het Nederlands, Engels, Spaans, Arabisch en nog meerdere talen.

Volgens Krudde wil de partij met de actie een positief geluid laten horen in een debat dat vaak wordt gedomineerd door negatieve berichtgeving. “Wij voelen ons ook geroepen om op te komen voor mensen die in een kwetsbare positie zitten. Wat meer mededogen mag in deze tijd best”, zegt ze.

De slingers zijn opgehangen bij twee locaties in Groningen: De Eemsgolaan en de Sint Petersburgweg. De locatie aan de Sint Petersburgweg is nog in opbouw. “Alles is hier nog nieuw”, zegt Krudde. “Dan is het extra mooi als het wat kleur en warmte krijgt.”