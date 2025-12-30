Parkeergarage appartementen Frontier afgekeurd, bewoners kunnen hun auto niet kwijt

Foto: google maps

De bewoners van appartementencomplex De Frontier aan de rand van de Oosterpoortwijk worden er inmiddels gek van. Volgens DvhN is het noodventilatiesysteem van de parkeergarage onder het gebouw afgekeurd en dat betekent dat honderden bewoners hun auto elders moeten parkeren.

De bewoners van de 220 woningen in De Frontier kregen vlak voor de kerstvakantie bericht. Door het defect kan bij een eventuele brand de lucht niet goed worden afgevoerd. Dat is dusdanig gevaarlijk dat de gemeente de garage per direct heeft afgekeurd en de garage accuut ontruimd heeft.

Minimaal een halfjaar

Een bewoner vertelt aan DvhN dat het meer dan 25 weken kan duren voordat er een nieuw noodventilatiesysteem kan worden geplaatst. Dat komt doordat het een opmaat gemaakt systeem is.

Om die tijd te overbruggen wordt naar een andere oplossing gezocht. Een tijdelijk noodventilatiesysteem huren is geen optie: dat kost zo’n €10.000 per maand. Uiteindelijk is in overleg met de beheerder van het pand een tijdelijke oplossing gevonden: tot 1 januari kunnen bewoners in een parkeervak bij de Euroborg hun auto kwijt. Dit is wel een kilometer van het complex.

Wat er na 1 januari gaat gebeuren, is niet duidelijk. In de buurt zijn niet genoeg vrije parkeerplaatsen en daar moet bovendien voor betaald worden. Een woordvoerder van de gemeente zegt dat er gekeken wordt naar oplossingen, maar dat waarschijnlijk niet helemaal kosteloos zal zijn.