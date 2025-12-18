Papier- en textielcontainers gesloten tijdens jaarwisseling

Foto gemeente Groningen. Textiel container.

Prullenbakken en papier- en textielcontainers kunnen tijdens de aanstaande jaarwisseling niet gebruikt worden. De gemeente Groningen sluit de containers om schade door vuurwerk aan de containers te voorkomen.

“Deze week zijn we begonnen met het sluiten van de prullenbakken”, vertelt de gemeente. “De papier- en textielcontainers sluiten we tijdelijk vanaf maandag 29 december. Vanaf 2 januari worden de containers weer geopend.” Mensen die in deze periode oud papier en textiel weg willen doen krijgen het advies om het thuis even te bewaren tot de containers weer geopend zijn. Ook geeft de gemeente een advies aan huishoudens die thuis een container voor bijvoorbeeld gft-afval, papier of restafval hebben: “Bewaar deze container, als dat kan, veilig achter slot en grendel om schade te voorkomen.”

Tijdens de afgelopen jaarwisseling werd er in de gemeente Groningen voor ongeveer 59.500 euro aan schade aangericht. Dit bedrag lag hoger dan bij de jaarwisseling een jaar eerder.