Overwegend bewolkt weekend met spatje regen; Kerst wordt niet wit, maar wel koud

Foto: Ingezonden door Karin ten Hof

Een witte kerst zit er dit jaar niet in. De vraag is niet of we een groene kerst gaan krijgen, want dat gaat zeer waarschijnlijk gebeuren. De vraag is vooral: wordt het een grijze en waterkoude, of een vriendelijke zonnige tijd? Duidelijk is wel dat het koud zal zijn.

Door Johan Kamphuis

Dit weekend begint grijs, met lokale mist op zaterdagochtend. Later op de dag valt er wat lichte regen. Het wordt 6 graden en het is waterkoud bij een zwakke tot matige wind uit het zuiden tot zuidoosten. Zondag blijft het droog en is er veel bewolking, met hier en daar een wat waterig zonnetje. Bij een matige zuidoostenwind wordt het 9 graden.

Maandag tot en met woensdag blijft het droog, maar is het overwegend bewolkt. Het wordt waterkoud, met 5 graden als maximumtemperatuur. Woensdag wordt het mogelijk nog wat kouder. In de nachten daalt het kwik tot 1 à 3 graden. Er staat een matige oostenwind.

Tijdens de kerstdagen blijft het droog en is het koud, met overdag maxima rond of net iets boven nul. In de nachten schommelt het kwik rond of iets onder het vriespunt. Vaak is het grijs met lokaal opklaringen. Opklaringen tijdens de nachten zouden enkele graden vorst betekenen. Conclusie: een groene en koude kerst en een nog wat onzekere rol voor de zon.

Mooie weerplaatjes van vrijdagavond

Het prachtige kleurenspektakel tijdens het ondergaan van de zon viel meerdere Stadjers deze vrijdag op. Daarom nog een paar hieronder, om na te genieten.