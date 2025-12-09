Overal voorrang voor fietsers tussen Stad en Ten Boer, behalve op Pop Dijkemaweg?

Foto via Google Maps - Streetview

Vlot doorfietsen van Stad naar Ten Boer en andersom: vorige week werd de nieuwe doorfietsroute tussen Groningen en het dorp geopend. Fijn voor fietsers, want die krijgen voorrang op de hele route. Behalve op één cruciale plek, vindt de raadsfractie van de ChristenUnie. Ook bij de Pop Dijkemaweg zou de gemeente eigenlijk voorrang voor fietsers moeten instellen.

Vorige week donderdag openden wethouder Philip Broeksma en gedeputeerde Erik-Jan Bennema het laatste deel van de nieuwe doorfietsroute en de vernieuwde Noorddijkerweg. De route is sneller en veiliger geworden, onder meer door wegversmallingen en nieuwe kruisingen waar fietsers nu voorrang hebben.

CU-raadslid Laurent Dwarshuis zegt blij te zijn met de verbeteringen, maar vindt het opvallend dat fietsers op één plek géén voorrang hebben: de kruising met de Pop Dijkemaweg. Volgens de fractie is dat verwarrend, omdat fietsers op de rest van de route wel altijd voorrang krijgen. De partij wil daarom woensdag van het college weten hoe de belangen van fietsers en andere weggebruikers op deze plek zijn afgewogen en of fietsers op termijn ook hier voorrang gaan krijgen.