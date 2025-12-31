Ouderenvervoer Haren wint ‘De Barmhartige Samaritaan’

foto van Flickr, pedrosimoes7

De vrijwilligersprijs ‘De Barmhartige Samaritaan 2025’ van de ChristenUnie is dinsdag uitgereikt aan Ouderenvervoer Haren.

Met de prijs spreekt de ChristenUnie in de stad haar waardering uit voor een initiatief dat zich met grote betrokkenheid inzet voor anderen. De prijs werd uitgereikt door fractievoorzitter Peter Rebergen..

Ouderenvervoer Haren maakt het voor ouderen mogelijk om zich te verplaatsen binnen de gemeente en naar belangrijke afspraken te gaan. Hierdoor kunnen zij actief blijven en blijven deelnemen aan het maatschappelijk leven. Bovendien bieden de vrijwilligers een luisterend oor. Daarmee combineren ze praktische hulp en menselijke nabijheid.