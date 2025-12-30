Oudejaarsdag bewolkt, tijdens de jaarwisseling overwegend droog

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Zet de pijlen maar stevig in de grond, want het kan flink gaan waaien tijdens de jaarwisseling. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis blijft het wel voornamelijk droog, met mogelijk hier en daar een spatje regen.

“Oudejaarsdag is er veel bewolking, een enkele opklaring en vooral in de ochtend kans op wat lichte regen. Het wordt 7 graden bij een matige wind uit het westen tot noordwestenwind, windkracht 3 tot 4. Tijdens de jaarwisseling is het overwegend droog of het moet een spatje motregen zijn. Het kwik schommelt rond de 4 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten, windkracht 4 tot 5.

Nieuwjaarsdag staat er een forse westenwind, windkracht 5 tot 6. In de ochtend valt regen, in de middag gaan een paar natte sneeuwbuien vallen. Tijdens de buien is er kans op windstoten. Het wordt met een temperatuur van 4 graden guur en waterkoud. In de nacht vallen natte sneeuwbuien en is er kans op gladheid bij 0 of 1 graad als minimumtemperatuur.

Vrijdag neemt de stevige westenwind in de middag af. Er vallen enkele natte sneeuwbuien en het wordt 2 of 3 graden. Tijdens de buien zakt het kwik tot aan het vriespunt en kan het glad en wit worden. In de nacht temperaturen rond het vriespunt.

Houdt het winterse weer tijdens het weekend aan? Lees het op de weerpagina of luister om 8:50 uur naar het weerpraatje tijdens de OOG/Ochtendshow.”