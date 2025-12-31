Oudejaarsavond: DJ’s en dansacts op Vismarkt

foro: Jolien Wennekers

Deze oudejaarsavond en -nacht verandert de Vismarkt in een feestelijk trefpunt voor mensen die het jaar 2025 met muziek en een vuurwerkshow willen afsluiten.

Tussen 22.00 en 01.00 uur zijn er DJ’s en dansacts. Om even voor middernacht wordt er gezamenlijk afgeteld. Vorig jaar was het aftelmoment nog op de Grote Markt, maar die locatie is voorbehouden aan Winterstad. De muziek komt van de DJ’s MC Reza en DJ Tommy Green. Verder is er een dansacts van de Alter Á Go dansers.

Winterstad, even verderop op de Grote Markt, is de ideale gelegenheid om alvast in de stemming te komen.