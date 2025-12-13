Oranje Nassau en GVAV Rapiditas uit noordelijke districtsbeker geknikkerd

Foto Andor Heij. Doel.

Zowel Oranje Nassau als GVAV Rapiditas werden zaterdag uit de noordelijke districsbeker geknikkerd.

Eersteklasser Oranje Nassau liet zich zaterdag in Friesland verrassend uitschakelen door Sneek Wit Zwart dat een klasse lager speelt: 3-0. Oranje Nassau stond al na twee minuten achter door een doelpunt van Robin Semplonius. Na rust kopte Mart bloeming in eigen doel. Semplonius maakte er in de laatste minuut 3-0 van.

Tweedeklasser GVAV was in Damwoude niet opgewassen tegen Broekster Boys. De eersteklasser stond bij rust al met 3-0 voor. Sverre Beijl maakte er 3-1 van. De Friezen troffen daarna nog twee keer het Groningse doel: 5-1.

Eerder deze week werden PKC ’83 en bekerhouder Velocitas 1897 al uit het toermooi gewipt. Alleen Be Quick 1887 zit namens de gemeente Groningen nog in de districtsbeker. Woensdag wordt er geloot voor een plek bij de laatste acht.