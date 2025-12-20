Optreden Helpman op Protos-Weering blijft beperkt tot één ronde

Foto Andor Heij. Helpman - NEC Delfzijl

Het optreden van Helpman in het Protos-Weering zaalvoetbaltoernooi is zaterdag beperkt gebleven tot één ronde. Helpman was de enige vertegenwoordiger uit de stad Groningen op dit prestieuze toernooi waar honderd clubs, vooral uit Drenthe, aan mee doen.

Helpman ging in poule L in de eerste wedstrijd in Assen met 2-0 onderuit tegen Veendam 1894. Daarna volgde een 3-3 gelijkspel tegen het Asser LTC. Helpman won de derde wedstrijd met 2-0 van SVZ uit Zeijen en hield daarmee zicht op de volgende ronde.

Maar in de laatste wedstrijd bleek Achilles 1894 uit Assen een paar maatjes te groot: 5-1. Helpman werd daardoor vierde. Achilles 1894 en Veendam 1894 gaan door naar de tweede ronde.