Opnieuw twaalf vuurwerkvrije zones in Groningen tijdens jaarwisseling

Foto: Picjumbo via Pixabay.com

Tijdens de komende jaarwisseling zijn er in de gemeente Groningen opnieuw twaalf plekken waar het afsteken van vuurwerk verboden is. Het aantal vuurwerkvrije zones blijft daarmee gelijk aan vorig jaar. De regels gelden voor woensdagavond en de nacht naar donderdag.

De vuurwerkvrije zones zijn ingesteld om mensen en dieren te beschermen tegen gevaar, schade en overlast. Buiten deze zones mag vuurwerk alleen worden afgestoken van woensdag 31 december 18.00 uur tot donderdag 1 januari 02.00 uur. Carbidschieten is alleen toegestaan buiten de bebouwde kom, maar mag wel eerder beginnen: van 31 december 10.00 uur tot 1 januari 02.00 uur.

Het uitgaansgebied in de binnenstad is al jaren vuurwerkvrij. Dit geldt onder meer voor de Grote Markt en de Vismarkt. Ook in de omgeving van ziekenhuizen mag geen vuurwerk worden afgestoken.

Daarnaast gelden vuurwerkverboden bij drie kinderboerderijen: in het Stadspark, aan de Eelderbaan en bij De Mikkelhorst in Haren. Ook rond de Noorderbegraafplaats aan de Moesstraat en bij de begraafplaats Esserveld is vuurwerk niet toegestaan. Hetzelfde geldt voor de omgeving van het Heymanscentrum en verpleeghuis Maartenshof.

De laatste twee vuurwerkvrije zones liggen bij De Kaai en de Sontweg (waar de paardenstallen van de politie staan) en bij het Boermapark in Haren.

Een kaart met daarop alle vuurwerkvrije zones is hieronder te vinden: