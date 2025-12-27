Oplopende temperaturen maken straks een einde aan de ijspret (update)

Afbeelding: Jalt de Haan via X (x.com/JaltdeHaan)

De ijsbaan is open zolang het ijs het toelaat. Dat meldt de website van IJsvereniging De Hondsrug in Noordlaren.

Gezien de oplopende temperaturen is het niet waarschijnlijk dat er deze zaterdag nog lang geschaatst kan worden op natuurijs. De temperatuur steeg rond 10.00 uur al tot ongeveer 3 graden en daar zal het niet bij blijven. Wie nog wil schaatsen op de diverse ijsbanen in en rond Groningen doet er goed aan de websites van de ijsverenigingen in de gaten te houden. De ijsbaan in Garmerwolde is inmiddels gesloten.

Vrijdag werd er volop geschaatst op de diverse ijsbanen en vijvers in en rond Groningen. In de loop van deze zaterdag is het vermoedelijk uit met de pret. De komende paar nachten vriest het overdag nog licht, maar overdag wordt het een graad of zeven. Alleen zondag blijft de temperatuur achter.