Opbouw WinterWelVaart en Wintergoudmarkt in volle gang (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

In de Groningse binnenstad wordt sinds donderdagmiddag met man en macht gewerkt aan de opbouw van WinterWelVaart. Terwijl de eerste historische schepen aanmeren aan het Hoge der A, vult de kade zich met houten kraampjes. Het evenement viert dit jaar haar achttiende editie.

Wie donderdag over de kades van de A liep, kon er niet omheen: de voorbereidingen zijn in volle gang. “In de Diepen liggen de schepen al op hun plek en de eerste contouren van de kerstmarkt zijn zichtbaar”, aldus een nieuwsfotograaf. Tijdens de officiële start op vrijdag 19 december liggen er achttien historische klippers, kotters en motorschepen langs de kades. Op deze schepen zullen gedurende het weekend allerlei activiteiten zijn, zoals workshops, theatervoorstellingen, muziek en rondleidingen.

Meer dan alleen schepen

Waar de historische vloot het decor vormt, gebeurt er ook van alles op omliggende locaties. In de Akerk, het A-Theater en bij culturele hotspots zoals Libau en Dorothy’s kunnen bezoekers terecht voor een mix van Groninger muziek, theater en kunst. Ook aan de jongste bezoekers is gedacht met speciale creatieve workshops en kindertheater. De lokale horeca haakt in met winterse terrassen, waar glühwein en optredens de kou moeten verdrijven.

Kunst en Wintergoud

Naast het maritieme spektakel is er de traditionele Kunstroute. Ongeveer vijftig kunstenaars uit het A-kwartier presenteren hun werken verdeeld over 25 locaties. Een wandeling langs deze route biedt een uniek kijkje in wat de kunstenaars zoal maken.

Komend weekend vindt tegelijkertijd het hoogtepunt van Wintergoud plaats. Naast Winterstad op de Grote Markt vindt op de Westerhaven het Westerhaven Wonderland plaats en is er ook de Wintergoudmarkt. Van het Hoge der A, Turftorenstraat, Kromme Elleboog en via de Zwanestraat naar de Grote Markt en weer terug over de Vismarkt en Brugstraat zullen tientallen kraampjes te vinden zijn waar lokale en externe ondernemers producten presenteren.