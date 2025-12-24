Op de valreep nog de laatste boodschappen doen voor kerst: “Ik heb er helemaal geen zin in”

Is de buit al binnen of moeten de boodschappen voor kerst nog gedaan worden? OOG sprak vandaag een aantal mensen op straat. (video)

Een man die de naar Jumbo loopt aan de Wilhelminakade laat zich nog verrassen. Hij heeft een lege tas onder zijn elleboog. “Ik weet nog niet wat het wordt. Ik laat mij hierbinnen inspireren. Het wordt wel iets makkelijks, maar wel een beetje culinair.”

Een andere man loopt de winkel uit en hangt een tas aan zijn fietsstuur. “Ik heb er helemaal geen zin in. In het dagelijks leven kook ik al veel. Ik ben kok, haha.”

Gourmetten

Gourmetten met kerst is nog altijd ongekend populair. Uit onderzoek van RTL Nieuws, waarin 21.000 Nederlanders zijn gevraagd wat ze eten met kerst, blijkt dat 39 procent van de Nederlanders graag gourmet aan tafel.

Vooral in de noordelijke provincies is gourmetten in trek. “Wij gaan inderdaad gourmetten, met mijn oma”, zegt een dame voor de Jumbo. “In Pekela ook nog, dus dan heb je een goede plek te pakken.”