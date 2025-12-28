Ook Thijmen Blokzijl langer bij FC Groningen

Thijmen Blokzijl. Foto via FC Groningen

Na aanvaller Thom van Bergen en trainer Dick Lukkien blijft ook verdediger Thijmen Blokzijl langer bij FC Groningen.

De club lichtte een optie voor een jaar extra in het contract met Blokzijl. De 20-jarige verdediger staat hierdoor tot de zomer van 2027 onder contract in Euroborg. Volgens de club wordt er volgend jaar zomer verder gepraat met Blokzijl over de toekomst.

Blokzijl begon met voetballen bij Velocitas en Be Quick 1887, maar stapte al op jonge leeftijd (onder-12) over naar de jeugd van FC Groningen. In 2022 kwam Blokzijl voor het eerst in actie voor de hoofdmacht en de verdediger heeft inmiddels negentig officiële wedstrijden achter de rug. Daarin was de centrale verdediger goed voor één assist en scoorde hij één keer: de meest besproken treffer van het bijna afgelopen kalenderjaar met de 2-2 tegen Ajax in de negende minuut van de extra tijd.