Ook tafelbrug Zuidhorn onbruikbaar door schade, vervanging staalkabels Dorkwerderbrug hopelijk begin maart

Foto: Sofie Dallinga

De tafelbrug in Zuidhorn staat vanaf dinsdagmiddag tot nader bericht omhoog. Rijkswaterstaat laat weten dat ook de brug die Zuidhorn met Noordhorn verbindt, breuken heeft in de staalkabels. Ook de brug bij Dorkwerd kampt met dit probleem na de aanvaring van 7 november. Rijkswaterstaat hoopt begin maart te kunnen beginnen met het vervangen van de kabels in de Dorwerderbrug.

De gebreken bij de brug in Zuidhorn kwamen aan het licht tijdens een extra inspectie van maandag. Directe aanleiding voor de extra inspectie zijn de bevindingen die eerder werden gedaan bij de tafelbrug in Dorkwerd, aldus Rijkswaterstaat. Ook daar zitten breuken in de staalkabels, die nodig zijn om de brug omhoog te kunnen tillen voor de scheepvaart.

De brug bij Zuidhorn staat daarom in ieder geval tot eind februari volgend jaar omhoog, in afwachting van de komst van nieuwe kabels. Net als de Dorkwerderbrug maakt de tafelbrug over het Van Starkenborghkanaal onderdeel uit van de Hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl (HLD) en is van nationaal economische belang voor de scheepvaart. Daarom blijft het brugdek omhoog staan, zodat schepen kunnen doorvaren.

Autoverkeer moet omrijden via de N355. Voor de voetgangers, fietsers en ander ‘langzaam’ verkeer is er tot nu toe geen oplossing. Rijkswaterstaat denkt aan de inzet van een pendelbus.

Herstel Dorkwerderbrug begint hopelijk in maart

Zoals gezegd denkt Rijkswaterstaat vooralsnog eind februari te kunnen beginnen met de vervanging van de staalkabels. De brug bij Zuidhorn is daarbij als eerste aan de beurt. Daarna volgen de bruggen bij Dorkwerd en Aduard. Een woordvoerder laat weten dat het herstel van de kabels in de Dorkwerderbrug begin maart gaat plaatsvinden, als de staalkabels op tijd komen en het werk in Zuidhorn voorspoedig verloopt.

Of dat betekent dat de Dorkwerderbrug weer gebruikt kan worden, is nog maar de vraag. Rijkswaterstaat benadrukt dat er ook verwrongen staal zit in het brugdek en er ook andere schade is aan het bedieningswerk door de aanvaring van begin november. Hoe en wanneer dit wordt hersteld, is nog niet bekend.