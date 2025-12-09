Ook Mumford & Sons komende zomer naar Stadspark voor Summerstage

Foto via SPOT Groningen

Mumford & Sons staat op woensdag 1 juli in het Stadspark. De Britse band is daarmee de vierde aangekondigde act voor Summerstage. De Amerikaanse folkband Caamp opent de avond.

Mumford & Sons komt naar Groningen met de Prizefighter Tour, genoemd naar het nieuwe album dat binnenkort verschijnt. De band brak in 2009 door met het debuutalbum Sigh No More en hits als Little Lion Man en I Will Wait. Afgelopen najaar speelde de groep nog een uitverkochte show in de Ziggo Dome.

Mumford & Sons is de vierde aangekondigde act voor Summerstage 2025. Eerder werd al bekend dat Snow Patrol op 12 juni optreedt, met White Lies als special guests. Een dag later geeft Kraantje Pappie een show in het Stadspark.