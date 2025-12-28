OOG-weerman waarschuwt voor aanvriezende mist: ‘Sommige wegen al veranderd in ijsbanen’

Foto: Henk Ellérie

“Ik ben niet zo van het waarschuwen”, vertelt OOG-weerman Johan Kamphuis. “Maar bij mij hier in het dorp zijn sommige wegen inmiddels al veranderd in ijsbanen.”

De gladheid wordt veroorzaakt door aanvriezende mist en bevriezing van natte weggedeelten. Voor de mist, waarbij het zicht soms minder is dan 200 meter, werd eerder op zondag al ‘code geel’ afgegeven door het KNMI.

“De temperaturen zakken naar het vriespunt”, vervolgt Kamphuis. “De komende nacht zelfs een paar graden daaronder. Na middernacht verdwijnen mist en gladheid geleidelijk.”