OOG Radio live vanaf WinterWelVaart

Veel lichtjes, oude schepen en gezelligheid. Dat is WinterWelvaart. Op het Hoge der Aa en het Lage der Aa liggen ongeveer twintig klassieke schepen

De Westerhaven, niet aan het water gelegen, doet dit jaar voor het eerst mee aan WinterWelVaart. De winkeliersvereniging is een actie gestart voor het goede doel. Ook OOG Radio doet hier aan mee.

Het goede doel is stichting Quiet, die geld inzamelt voor mensen met weinig geld. Er worden truien verkocht door Quiet, waarvan de opbrengst naar het goede doel gaat.

Bij OOG Radio kun je muziek aanvragen en als je ook hebt gedoneerd aan Quiet mag je, als je dat wilt, die muziek zelf aankondigen.

WinterWelvaart en de actie van Quiet zijn er nog tot en met aanstaande zondag.