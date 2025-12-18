Online fraudeur uit Stad hoort vijf maanden cel eisen

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

Justitie eist vijf maanden cel tegen een 42-jarige inwoner van Groningen, voor online fraude. Dat meldt het Dagblad van het Noorden.

De man zou in twee maanden tijd minimaal 25 duizend euro hebben verdiend via diverse nepwebsites. Hij bood diverse goederen aan, maar het merendeel van de klanten die hem betaald hadden kregen de spullen niet geleverd. Het gaat onder meer om Lego speelgoed, een dure camera en een opblaaszwembad, Van de meer dan zestig klanten kregen uiteindelijk slechts vijf hun geld terug.

De verdachte vertelde dat hij indertijd geld nodig en daarom met twee kennissen een internethandeltje was begonnen. De rechtbank erkende dat de Groninger daar een bescheiden rol in speelde, hoewel de websites op zijn naam stonden. Justitie eist, naast de celstraf, dat de man de schade van de gedupeerde klanten vergoedt. De advocaat van de verdachte pleit voor een taakstraf. De rechtbank doet op 8 januari uitspraak.

.