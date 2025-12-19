OM wil Stadjer (19) drie jaar achter tralies voor schietpartij aan Oliemuldersweg

Foto: 112 Groningen

Het Openbaar Ministerie (OM) eist drie jaar gevangenisstraf tegen een 19-jarige man uit Groningen. Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag. De Stadjer wordt verdacht van poging tot doodslag bij een schietincident op 19 juni 2024 aan de Oliemuldersweg.

Het schietincident zou samenhangen met een vete door een dodelijke verkeersongeluk in februari 2022. Toen raakte de verdachte, toen vijftien jaar oud, als bestuurder betrokken bij een auto-ongeluk in Assen. Een inzittende overleed toen ter plekke. De jonge Groninger kreeg er zes maanden jeugddetentie en een taakstraf voor.

De schietpartij zou, aldus de inmiddels 19-jarige Groninger, het gevolg zijn van een ‘vete’ na het ongeluk. Er volgden, aldus de verdachte, bedreigingen en explosieven bij zijn woning na het ongeluk en zijn veroordeling. De Stadjer besloot zelf actie te ondernemen en gaf, via een chatgroep, zijn locatie door aan zijn belagers.

Hij ging vervolgens met een doorgeladen wapen naar de Oliemuldersweg voor een confrontatie. De 17-jarige jongen zou, getooid in een bivakmuts, op hem af zijn gelopen met zijn hand in zijn binnenzak. Daarop schoot de nu 19-jarige Stadjer drie keer richting zijn slachtoffer. Nadat deze een kogel in zijn voet kreeg, schoot de gewonde jongen één keer terug. De Stadjer en zijn advocaat betogen daarom dat er sprake is van noodweer.

De politie kwam na tientallen meldingen ter plaatse, maar de verdachte vluchtte. Het slachtoffer werd ook aangehouden. De Stadjer werd op 20 maart jongstleden aangehouden in Italië en uitgeleverd naar Nederland. Van noodweer is volgens het OM geen sprake en wil de verdachte veroordeeld zien voor poging tot doodslag. Volgens de aanklager hebben beide partijen zich bewapend en bewust de confrontatie opgezocht.

De rechtbank doet op 9 januari uitspraak.