OM: man die Groningse slagerijen bedreigde, verdacht van terrorisme

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 23-jarige man uit Nieuwolda van de voorbereiding van een terroristische aanslag op meerdere slagerijen in Groningen en Drenthe. Dat schrijft Dagblad van het Noorden na de eerste openbare zitting.

Volgens het OM bedreigde de verdachte tussen augustus 2024 en september 2025 dertien slagerijen. De man heeft bij de politie bekend dat hij die bedreigingen heeft geuit. Volgens het OM komen de bedreigingen voort uit radicale overtuigingen over dieren- en milieubescherming.

Testronde in Groningen

Bij een doorzoeking in zijn woning trof de politie een machete aan. Volgens het OM heeft de verdachte dit wapen speciaal aangeschaft voor zijn plannen en heeft hij er ook een ’testronde’ mee gelopen in de Stad. Daarnaast zijn er op de telefoon van de verdachte notities gevonden, waarin hij schreef over wapens, moordplannen en de wens iemand te doden die dieren mishandelt.

Volgens de advocaat van de verdachte zijn de notities op zijn telefoon niet zo bedoeld. Zij zegt dat haar cliënt niet de bedoeling had anderen daadwerkelijks iets aan te doen en meer zelf worstelde met gedachten aan zelfdoding.

10 februari

De zaak gaat op 10 februari verder met een nieuwe pro-formazitting. De verdachte blijft de komende drie maanden in de cel en wordt in die tijd psychisch onderzocht.