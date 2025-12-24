Oliebollenactie Coöperatie Dichtbij bij Café de Klikspaan

Oliebollenactie Cooperatie Dichtbij

Zorgaanbieder Coöperatie Dichtbij uit Groningen houdt komende dinsdag haar jaarlijkse oliebollen benefietactie. De oliebollen worden verkocht bij Café de Klikspaan aan de Rabenhauptstraat.

De opbrengst gaat dit jaar naar de Stichting Ik Trakteer. Dat is een organisatie die zich inzet voor mensen die leven in (stille) armoede of eenzaamheid. Zorgaanbieder Coöperatie Dichtbij voelt zich sterk verbonden met de missie van die stichting.

Ik Trakteer ondersteunt onder meer met boodschappen, warme maaltijden en kerstpakketten, en zet zich daarnaast in voor het versterken van saamhorigheid en het verminderen van eenzaamheid. Dat doet de stichting inmiddels ruim tien jaar.

Bij Café de Klikspaan worden dinsdag tussen 12.00 en 16.00 uur duizenden biologische oliebollen gebakken en verkocht, maar ook warme chocolademelk en glühwein. De oliebollen worden gebakken onder leiding van een voormalig banketbakker, volgens een eigen beproefd recept. Medewerkers van de Coöperatie en familieleden helpen mee.