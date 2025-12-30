Oliebollen voor het goede doel IkTrakteer

De geur van verse oliebollen, warme chocolademelk en glühwein hangt vandaag rondom Café De Klikspaan aan de Rabenhauptstraat. Het café verkoopt ook dit jaar oliebollen voor het goede doel. De opbrengst gaat naar stichting IkTrakteer, die zich inzet voor mensen die onder de armoedegrens leven in Groningen, Ten Boer en Haren.

Banketbakker Jan Krijnen is druk in de weer met het bakken van de oliebollen. Volgens hem begint alles bij de juiste ingrediënten. “Ik maak het van bloem, warme melk en gist” vertelt hij terwijl hij het beslag bereidt.

Buurtbewoners weten het café goed te vinden en genieten zichtbaar van de lekkernijen. “Lekker,” klinkt het enthousiast bij twee bewoners die net hun oliebol hebben geproefd.

De organisatie hoopt dit jaar opnieuw veel oliebollen te verkopen. “Vorig jaar zaten we op drie- tot vierduizend oliebollen en we hopen dat dit jaar te overtreffen,” zegt verkoper Desi Meijer. Met de actie hoopt Café De Klikspaan opnieuw een mooie bijdrage te leveren aan mensen die het hard nodig hebben.