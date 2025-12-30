Oliebollen gebakken en wil je van je frituurvet af? Hier lever je het in

Foto: Sander van der Wel via Wikimedia Commons (CC 2.0 SA)

Oliebollen bakken hoort voor veel mensen bij oud en nieuw. Maar als de laatste oliebol op is, blijft er vaak iets achter: gebruikt frituurvet. Dat kun je gratis inleveren op zeventien plekken in de gemeente.

Olie en vet mogen niet in het riool en ook niet bij het restafval. Dat kan zorgen voor verstopte riolen, vervuiling en zelfs onveilige situaties. Wacht in plaats daarvan tot de olie is afgekoeld en giet die daarna terug in de originele verpakking. Zo blijft het netjes en kun je het makkelijk meenemen.Oude olie en vet zijn verrassend waardevol. Als je ze inlevert, kunnen ze opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld als grondstof voor biodiesel.

In de gemeente Groningen zijn zeventien speciale inleverpunten waar je gebruikte olie en vet kunt inleveren. Zit er geen punt bij jou in de buurt, dan kun je terecht bij het afvalbrengstation. Waar die inleverpunten precies zijn, zie je op deze online afvalkaart van de gemeente.